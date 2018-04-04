В Москве горит детский ТЦ "Персей"

Появилось видео пожара в детском торговом центре "Персей" на Семёновской.

В Москве разгорелся пожар на 4ом этаже здания торгового центра "Персей" для детей на Малой Семеновской.

Сегодня, 4 апреля, в районе обеда из детского торгового центра "Персей" прозвучали тревожные сигнала - там начался пожар.

В 12 часов 32 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Малая Семеновская, дом 28, где по предварительной информации происходит пожар на 4-ом этаже торгового центра. Что горит и площадь пожара выясняются. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется. МЧС г. Москва

В СМИ появилась информация, что возможно есть пострадавший. На данный момент других известий не поступало.

Чуть ранее Piter.TV сообщал о пожаре в ТЦ "Триумф Молл" в Саратове.

Видео: YouTube/Место под Солнцем