В Саратове из-за пожара эвакуировали посетителей ТЦ "Триумф Молл"

В сети появилось видео с места происшествия у ТЦ "Триумф Молл" в Саратове.

Сегодня, 4 апреля, в первой половине дня в одном из крупнейших торговых центров Саратова из-за короткого замыкания были эвакуированы около 200 человек посетителей и сотрудников ТЦ.

Как удалось выяснить, в ТЦ прозвучала пожарная тревога, и ,хотя открытого огня не было, было решено эвакуировать людей. В серверной магазина "М-видео" произошло короткое замыкание. Площадь возгорания составила всего 0,5 метра. На место происшествия по вызову приехали 12 единиц спецтехники, но к этому времени пожар был уже потушен собственными силами.

Сотрудники МЧС сообщили, что эвакуация прошла без помех. Все пожарные выходы были открыты и люди благополучно покинули торговый центр. По сообщениям в СМИ в этом ТЦ регулярно проходили пожарные тренировки. После пожара в Кемеровской "Зимней Вишне", также проводилось несколько тренировок.

Видео: Instagram/aganin_maksim