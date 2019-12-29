В Москве француз насиловал несовершеннолетнюю школьницу и отправился в колонию на 16 лет

На 12,5 лет в колонию суд отправил гражданку России, которая приводила в квартиру бизнесмена из Франции несовершеннолетнюю школьницу.

Басманный суд Москвы вынес приговор педофилу-извращенцу из Франции.

ТАСС со ссылкой на Басманный суд г. Москвы сообщает, что французскому бизнесмену вынесен приговор за изнасилование несовершеннолетней московской школьницы, которой не исполнилось 14 лет. Следствием и судом установлено, что гражданка России неоднократно приводила в квартиру иностранца знакомую девочку. Извращенец заставлял школьницу раздеваться, фотографировал и насиловал. Каждый такой "сеанс" бизнесмен оплачивал и девочке и женщине.

Суд приговорил француза к 16 годам колонии строгого режима. Женщину к 12,5 годам колонии общего режима.

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