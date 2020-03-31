На данный момент в Москве из больниц выписано 70 человек, у которых ранее был COVID-19.

В Москве еще 42 человека вылечились от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

На данный момент в Москве из больниц выписано 70 человек, у которых ранее был коронавирус. Они излечились.

- Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается, - сказала Ракова.

Чиновница выразила надежду, что количество заболевших будет уменьшаться, в излечившихся — расти. По её мнению, новые карантинные меры должны в этом помочь. По состоянию на 30 марта коронавирус был диагностирован у 1836 граждан России.

Ранее в Москве умерли четыре россиянина с коронавирусом.

Видео: YouTube / Экспертный совет, Департамент здравоохранения Москвы