Экстремал пробежался по крыше "Сапсана" на Ленинградском вокзале

Причины данного поступка и будущее зацепера пока неизвестны.

Молодой экстремал залез на крышу скоростного поезда "Сапсан" в Москве на Ленинградском вокзале. Снимок и видеозапись своего поступка зацепер выложил в социальных сетях.

Из материалов следует, что мужчины забрался на крышу поезда, который должен был отправиться в Петербург, и пробежался по составу, удивляясь, что транспорт стоит на месте. Очевидцы отметили слегка неадекватное на вид состояние бегуна.

Заметив приближающихся охранников парень слез с поезда и скрылся. Причины данного поступка и будущее зацепера пока неизвестны.

Ранее на Piter.TV: Застолье супругов на Косыгина закончилось поножовщиной

Фото: vk.com/keithhappydude