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Застолье супругов на Косыгина закончилось поножовщиной
Сегодня, 11:53
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Rybka123

Застолье супругов на Косыгина закончилось поножовщиной

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Мужа госпитализировали с тяжелыми травмами.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку по факту поножовщины между мужем и женой в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

Как стало известно, 11 января около 22 часов в квартире дома номер 31 на проспекте Косыгина в ходе распития алкоголя между супружеской парой возникла ссора. В результате конфликта 38-летняя женщина ударила своего мужа ножом в живот.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Против его супруги могут возбудить уголовное дело.

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Фото: Piter.TV

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Теги: пьяная ссора, улица косыгина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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