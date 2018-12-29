В ДТП на Руставели пострадал пассажир автомобиля

Авария случилась на кругу проспекта Науки и улицы Руставели

В субботу, 12 января, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился на кругу проспекта Науки и улицы Руставели. На участке столкнулись две иномарки. По словам свидетелей, один из пассажиров получил травмы и остался лежать в салоне автомобиля до прибытия скорой помощи. Подробности ДТП уточняются.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".