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На улице Симонова из-за прорыва трубы образовался бассейн с кипятком 

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К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 11 января, на улице Симонова из-за прорыва трубы образовался бассейн с кипятком. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях. 

 Без жертв к счастью

отмечают горожане

Также жители Выборгского района сообщают о том, что из домов пропало отопление и горячая вода. Многие из петербуржцев опасаются, что тепло не придет в квартиры до понедельника.

На снимке видно, что весь двор практически утонул в кипятке. 

Ранее мы сообщали о том, что Из-за метели 3 авиарейса прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

Видео:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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