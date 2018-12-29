В пятницу, 11 января, на улице Симонова из-за прорыва трубы образовался бассейн с кипятком. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.
Без жертв к счастью
отмечают горожане
Также жители Выборгского района сообщают о том, что из домов пропало отопление и горячая вода. Многие из петербуржцев опасаются, что тепло не придет в квартиры до понедельника.
На снимке видно, что весь двор практически утонул в кипятке.
Ранее мы сообщали о том, что Из-за метели 3 авиарейса прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов
Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк
Видео:Piter.TV
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