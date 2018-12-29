К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 11 января, на улице Симонова из-за прорыва трубы образовался бассейн с кипятком. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.

Без жертв к счастью отмечают горожане

Также жители Выборгского района сообщают о том, что из домов пропало отопление и горячая вода. Многие из петербуржцев опасаются, что тепло не придет в квартиры до понедельника.

На снимке видно, что весь двор практически утонул в кипятке.

Ранее мы сообщали о том, что Из-за метели 3 авиарейса прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

Видео:Piter.TV