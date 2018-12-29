В данный момент задерживаются 3 рейса, два из которых в Москву, а один в Узбекистан.

В пятницу, 11 января, из-за метели 3 авиарейса прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, два рейса из Москвы и один из Мурманска прибыли в Пулково с опозданием из-за погодных условий. Капитаны воздушных судов приняли решение садиться во Внуково.

В данный момент задерживаются 3 рейса, два из которых в Москву, а один в Узбекистан.

Напомним, что петербургские синоптики прогнозировали снежную бурю в Северной столице.

Ранее мы сообщали о том, что Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится снегопад.

Фото:pixabay