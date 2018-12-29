В пятницу, 11 января, из-за метели 3 авиарейса прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов. Об этом сообщает ТАСС.
Так, два рейса из Москвы и один из Мурманска прибыли в Пулково с опозданием из-за погодных условий. Капитаны воздушных судов приняли решение садиться во Внуково.
В данный момент задерживаются 3 рейса, два из которых в Москву, а один в Узбекистан.
Напомним, что петербургские синоптики прогнозировали снежную бурю в Северной столице.
Ранее мы сообщали о том, что Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится снегопад.
Фото:pixabay
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