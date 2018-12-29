Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится снегопад

Осадков в городе не будет уже в ближайшие выходные.

Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал, когда в Петербурге закончится снегопад. По словам специалиста, осадков в городе не будет уже в ближайшие выходные. Об этом пишет 78.ru.

В пятницу, 11 января, через Петербург и Ленобласть проходит активный атмосферный фронт. В связи с этим сегодня наблюдался пик зимней непогоды — сильный ветер и обледенелый снегопад. Синоптик уверяет, что к вечеру пятницы погода начнет успокаиваться. Ветер постепенно переменится на западный и северо-западный и к субботе ослабеет.

Температура воздуха вечером 11 января поднимется до 0...+1 °С. На следующий день, 12 января, столбик термометра снова упадет до минус 2-5 °С. В воскресенье, 13 января, ожидается спокойная погода, без осадков и сильного ветра. Похолодает до минус 6-9 °С.

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