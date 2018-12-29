Появился точный список купелей в Санкт-Петербурге

В этом году в городе будет оборудовано 25 иорданей.

В субботу, 19 января, православные христиане будут отмечать Крещение Господне. Одной из главных традиций этого праздника является купание в иорданях. В ночь на воскресенье тысячи петербуржцев смогут окунуться в священные купели, чтобы смыть с себя все грехи и оздоровить организм. Piter.TV публикует точный список мест, где горожане смогут искупаться. По традиции самая большая иордань расположится на территории Петропавловской крепости.

Адреса купелей в Петербурге в 2019 году

19 января в Петербурге будет действовать 25 крещенских купелей. Их можно найти по следующим адресам (сведения, предоставленные Главным управлением МЧС России по Петербургу):

1. Васильевский остров, набережная Лейтенанта Шмидта, 27: с 11:00 (18.01) до 05:00 (19.01) и с 10:00 до 24:00 (19.01).

2. Улица Никольская, 13 (Среднее Суздальское озеро): с 21:00 (18.01) до 22:00 (19.01).

3. Большая Озерная улица, 84 (Среднее Суздальское озеро): с 15:00 (18.01) до 22:00 (19.01).

4. город Колпино, улица Володарского, 42 (территория Свято-Троицкого Прихода): с 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

5. поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217 (территория Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского): с 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

6. проспект Косыгина, 7А (возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы): с 20:00 (18.01) до 23:00 (18.01) и с 06:00 до 20:00 (19.01).

7. город Кронштадт, Тулонская аллея, 7 (территория городского пляжа): с 14:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 14:00 до 24:00 (19.01).

8. город Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (озеро Разлив, территория Храма святых апостолов Петра и Павла): с 18:00 (18.01) до 24:00 (19.01).

9. поселок Песочный, улица Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни преподобного Серафима Саровского): с 12:00 до 24:00 (19.01).

10. поселок Горелово, улица Коммунаров, 145 (на частной территории жилого сектора, храма Священномученика Фадея архиепископа): с 13:00 (18.01) до 01:00 (19.01) и с 08:00 до 18:00 (19.01).

11. поселок Старо-Паново, улица Набережная, 45 (территории храма святых мучеников Андриана и Наталии): с 20:30 до 23:00 (18.01) и с 10:00 до 20:00 (19.01).

12. проспект Обуховской Обороны, 24 (напротив храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость"): с 12:00 (18.01.) до 05:00 (19.01) и с 12:00 до 24:00 (19.01).

13. город Пушкин, Колонистский Пруд (территория СПС № 17): с 20:00 (18.01) до 06:00 (19.01).

14. поселок Тярлево, Черные пруды (ГМЗ "Павловск"): с 21:00 (18.01) до 05:00 (19.01).

15. Рыбацкий проспект, 10 А (яхт-клуб "Восточный): с 20:30 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 11:30 до 20:00 (19.01).

16. Петропавловская крепость (Заячий остров, прибрежный участок акватории реки Нева): с 10:00 до 24:00 (19.01).

17. Спуск к река Большая Невка на Аптекарской набережной (напротив, д.8, БЦ "Лукойл-Сити): с 21:00 (18.01) до 23:30 (19.01).

18. город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса "Новый Петергоф"): с 11:00 (19.01) до 03:00 (20.01).

19. поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15 (территория Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни): с 21:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 12:00 до 21:00 (19.01).

20. поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109. (пруд находится на территории Михайловки): с 13:00 до 18:00 (19.01).

21. поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115 (пруд у Церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке): с 17:00 (18.01) до 04:00 (19.01) и с 10:00 до 23:00 (19.01).

22. поселок Лахта, улица Береговая, 19, лит. А (яхт-клуб "Геркулес): с 10:00 до 22:00 (19.01).

23. улица Ольховая, 2 (парк озеро Долгое): с 21:00 (18.01) до 03:00 (19.01) и с 07:00 до 21:00 (19.01).

24. Парк им. Героев Пожарных (улица Димитрова, 32, лит. А; улица Бухарестская, 110): с 21:00 (18.01) до 09:00 (19.01).

Правила поведения во время крещенских купаний

- Сотрудники МЧС предупреждают петербуржцев и гостей города, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Запрещается выход на тонкий лед и массовое скопление людей возле купели.

- Перед купанием стоит сделать разминку. Нельзя употреблять алкоголь.

- При погружении в воду необходимо держать спасателя за руку.

- После купания следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

- Окунаться в ледяную воду можно далеко не всем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом.

Видео: Piter.TV