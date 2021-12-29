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В Москве двух восьмимесячных детей нашли в квартире в тяжелом состоянии
Сегодня, 10:29
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В Москве двух восьмимесячных детей нашли в квартире в тяжелом состоянии

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Родители ранее были лишены прав в отношении других своих детей.

В Москве двух восьмимесячных детей нашли в квартире в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в собственном Telegram-аккаунте представители столичной прокуратуры. По данным специалистов, социальные службы нашли малолетних братьев-близнецов в опасном для здоровья состоянии. Сейчас пострадавшие госпитализированы.

Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам 8 месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили.

пресс-служба Прокуратуры Москвы

В настоящее время надзорное ведомство ведет проверку по факту произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований российского законодательства по вопросу дел несовершеннолетних. В том числе, дана оценка действиям родителей. Ранее они лишались родительских прав в отношении других своих детей.

Прокуратура обратила внимание на разбитые дороги в Пушкинском районе.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
 

Теги: дети, москва, прокуратура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Общество, Здоровье,

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