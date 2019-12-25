В Москве брат с сестрой сбежали из дома из-за побоев родителей и просятся в детдом

Следователи провели проверку и возбудили уголовное дело.

В Москве несовершеннолетние брат с сестрой сбежали из дома из-за побоев отца и попросились в детдом.

Накануне сообщалось, что подростки, брат с сестрой 2004 и 2005 годов рождения, обратились в поликлинику и рассказали, что они сбежали из дома, потому что их там бьют родители. При осмотре у обоих подростков на теле обнаружены многочисленные синяки и ушибы по всему телу. Из медучреждения сообщили в полицию.

Следственные органы по данному факту провели проверку, и сегодня, 14 февраля, по результатам проверки возбудили уголовное дело по статьям "истязание" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем". В настоящий момент женщина, мать детей, задержана, с ней проводятся следственные действия. Устанавливается местонахождение отца детей.

Телеграм-канал LIFE SHOT сообщает, что дети не хотят возвращаться домой, не хотят идти и к другим родственникам. Брат с сестрой давно собирались сбежать и даже разработали план. Подросток хотел из детдома поступить в колледж, а потом идти в армию.

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