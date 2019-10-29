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В Москве банда мошенников присваивала квартиры умерших людей более 10 лет

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Сотрудника МУРа раскрыли мошенническую схему и задержали участников банды.

В Москве задержана организованная банда мошенников, которая более 10 лет присваивала квартиры умерших людей.

Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержаны 8 участников банды, которая более 10 лет обманным путем присваивала квартиры умерших людей. Правоохранительными органами была раскрыта мошенническая схема. В архивы реестровых книг вносились подложные данные о якобы ранее оформленных завещаниях и поддельные оригиналы этих документов. Затем "наследники" вступали в права наследования и оформляли недвижимость в собственность.

Участники банды по несколько раз перепродавали квартиры друг другу, а затем продавали реальным покупателям. Некоторые квартиры доставались участникам банды и их родственникам. Сейчас есть достоверные данные по 15 квартирам. В деле могли участвовать нотариусы и их помощники. 

Оперативники разрабатывали банду 1,5 года, документируя противоправную деятельность мошенников. Задержания проходили одновременно по нескольким адресам. 

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Видео: МВД РФ 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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