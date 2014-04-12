В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку и сбил двух людей

Водитель был в нетрезвом состоянии.

На юго-западе Москве автомобиль врезался в автобусную остановку и сбил двух людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая. Сообщается, что автомобиль Skoda сбил на остановке бабушку и ее 16-летнюю внучку. Позже стало известно, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Состояние несовершеннолетней оценивается как стабильное. Ее доставили в одну из городских больниц. Пожилую женщину эвакуировали с места происшествия на санитарном вертолете. За ее жизню борются врачи в реанимации.

Ранее мы сообщали, что в Тольятти три человека пострадали в ДТП со скорой.

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