Все пострадавшие являются сотрудниками кареты скорой помощи.

В Тольятти три человека пострадали в ДТП со скорой. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы МВД РФ. В Самарской области на дороге столкнулись два легковых автомобиля, а также карета медиков. Инцидент зафиксирован около 08:15 утра 11 августа по местному времени (в 07:15 по московскому времени) на пересечении улиц Карла Маркса и Горького.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля "Газель". пресс-служба МВД по региону

По предварительной информации, авария произошла из-за действий водителя "Газели". Он ударился о Mitsubishi Lancer, после чего "скорая" перевернулась. После этого иномарка Mitsubishi Lancer столкнулась на трассе с Datsun on-DO. Все пострадавшие в ДТП - это сотрудники скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На Московском шоссе у Саблино фура въехала в барьерное ограждение.

Фото: Вконтакте / Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)

