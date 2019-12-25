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На Московском шоссе у Саблино фура въехала в барьерное ограждение
Сегодня, 10:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Московском шоссе у Саблино фура въехала в барьерное ограждение

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Большегруз потерял колеса.

В Тосненском районе Ленобласти в ДТП попал грузовик. Ситуацию осложняет тот факт, что на участке идет ремонт трассы. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло утром 11 августа на Московском шоссе, в районе Саблино. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и въехал в отбойник. Большегруз потерял колеса.

О пострадавших информация не поступала, но по словам очевидцев, пробка собралась значительная.  

Накануне в Горелово иномарка на высокой скорости протаранила бетономешалку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александра Некрасова)

Теги: московское шоссе, саблино
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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