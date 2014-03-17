В Горелово иномарка на высокой скорости протаранила бетономешалку

В Горелово водитель японской иномарки Honda на высокой скорости влетел в автомиксер. Об этом 10 августа очевидцы рассказали в социальных сетях.
Авария произошла вечером на перекрестке Аннинского и Красносельского шоссе. Водитель автобетоносмесителя остановился на красный сигнал светофора, как вдруг в авто врезалась иномарка.
В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, водителю же потребовалась помощь спасателей.
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