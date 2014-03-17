  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:38
180
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Горелово иномарка на высокой скорости протаранила бетономешалку

0 0

Информация о пострадавших не поступала. 

В Горелово водитель японской иномарки Honda на высокой скорости влетел в автомиксер. Об этом 10 августа очевидцы рассказали в социальных сетях.

Авария произошла вечером на перекрестке Аннинского и Красносельского шоссе. Водитель автобетоносмесителя остановился на красный сигнал светофора, как вдруг в авто врезалась иномарка. 

В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, водителю же потребовалась помощь спасателей. 

Ранее мы писали, что массовое ДТП на ЗСД у тоннеля под рекой Смоленка спровоцировало пробку.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: бетономешалка, дтп, красносельское шоссе
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии