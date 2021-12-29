В Москве арестовали второго хакера из REvil

Его заключили под стражу до 13 марта.

Тверской суд Москвы арестовал второго участника хакерской группировки REvil. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Андрей Бессонов, задержанный по обвинению в неправомерном обороте средств платежей, заключен под стражу до 13 марта. Группировка REvil стала известной после того, как ее обвинили в проведении масштабной кибератаки на американские компании.

Отметим, что по аналогичному обвинению был задержан Роман Муромской. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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Видео: ЦОС ФСБ России