Отмечается, что фанат проигнорировал просьбу музыканта не фотографировать его.

Американский рэпер Канье Уэст избил фаната в Лос-Анджелесе, который проигнорировал просьбу музыканта не фотографировать его. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел 13 января примерно в три часа ночи. К рэперу подошел молодой человек и попросил автограф, однако Канье Уэст, как сообщает издание, его толкнул, а потом два раза ударил.

Как сообщили очевидцы порталу, незадолго до этого рэпер попросил окружающих его не снимать. На видео, которое опубликовало издание, видно, что после инцидента рэпер кричал одной женщине, которая пыталась его успокоить, чтобы она от него отошла. Предполагается, что это была двоюродная сестра звезды.

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Видео: Telegram / Baza

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