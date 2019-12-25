В Москве Xiaomi открыла шоурум с умными устройствами

Привезла компания в Россию и прозрачный телевизор.

В Москве Xiaomi открыла трехкомнатную квартиру-шоурум, которую обставила примерно 200 умными устройствами собственного производства. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на представителя компании.

Представленными девайсами можно управлять со смартфона и через голосовые ассистенты. В основном все устройства в ассортименте доступны в России, но есть и те, что сделаны только для китайского рынка. Так, компания привезла в Россию телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition, который имеет прозрачную матрицу.

Есть так же стиральная машина Mijia Smart Washing Machine и холодильник Mi 2-Door Side-by-Side Refrigerator. Как сообщили представители Xiaomi, в России в скором времени должны появиться продукты, которые в настоящий момент недоступны.

Шоурум от Xiaomi в Москве начнет работать 7 июля.

Ранее мы писали, в Минпромторге не ожидают колебания цен в ближайший месяц в России.

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