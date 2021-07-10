Птицы стали родителями во второй раз.

В Московском зоопарке вылупился птенец редкого даурского журавля. Об этом рассказали представители пресс-службы организации. Специалисты напомнили, что данный вид занесен в Красную книгу. В дикой природе ученые насчитывают примерно 6,5 тысяч таких журавлей. Из них только 600 особей гнездятся на территории РФ.

Птенец даурского журавля вылупился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Этот вид занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. пресс-служба зоопарка

Напомним, что пара даурских журавлей прибыла в российскую столицу в прошлом году. Птицы быстро освоились в вольере. Они смогли вывести птенца вскоре после переезда. В 2021 году году постояльцы стали родителями во второй раз. С осени птенец будет помещен в естественную среду обитания.

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Фото: Вконтакте/Московский зоопарк / Moscow zoo

