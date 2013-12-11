Зверьки набрали вес для глубокого сна до весны.

В Московском зоопарке в зимнюю спячку ушли мадагаскарские тенреки. Об этом рассказали представители пресс-службы. Специалисты уточнили, что данный вид очень похож на обычных ежей, однако на молекулярном уровне звери оказываются гораздо ближе к слонам. В осенний сезон зверьки набирают необходимый вес, а за поведением тенреков наблюдают местные зоологи. Животные сами начинают показывать, что готовы уснуть. В этот момент они начинают реже покидать свои домики, а также разгребают грунт и ложатся на голый пол в вольерах ради прохлады.

У наших "типа ёжиков" очень необычная спячка – они начинают засыпать, когда температура воздуха опускается до 16-18 градусов – для них это означает, что пришла зима. В условиях зоопарка зоологи специально опускают температуру в помещении. пресс-служба зоопарка

Эксперты добавили, что зверьков регулярно взвешивают. Условия в вольерах меняются с наступлением весны. Когда масса тенреков опустится до необходимой, сотрудники зоопарка увеличивают температуру в помещении, а также влажность воздуха, обеспечивают зверьков питанием.

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo