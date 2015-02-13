Появилось видео, как альпака Брецель гуляет по ноябрьскому снегу

Сейчас работники выводят альпак на прогулки по территории около 3-4 раз в неделю, если погода подходящая.

В Ленинградском зоопарке показали прогулку взрослого и статного самца альпаки Брецель. Видео опубликовали в паблике "Ленинградский зоопарк" в "Вконтакте".

Сотрудники рассказывают, что Брецель в высоту около 1 метра. Сейчас работники выводят альпак на прогулки по территории около 3-4 раз в неделю, если погода подходящая. Снег эти удивительные животные из семейства верблюдовых любят и холодов наших не боятся, поэтому круглый год содержатся в открытых вольерах. Длинная и густая шерсть – визитная карточка альпак.

В холодное время года сотрудники стараются сделать рацион альпак чуть более калорийным. Зимой им дают сено, сухие веники, отруби, мел, овёс, капусту, морковь, картошку и свеклу. А летом в меню свежие веники, трава, овёс, отруби и мел.

Ранее северный олененок Тундра обновила свои рожки в Ленинградском зоопарке. Самочка Тундра в свои полгода успела отрастить два забавно ассиметричных рожка и даже снять с них шерстяное покрытие.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк