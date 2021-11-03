Северный олененок Тундра обновила свои рожки в Ленинградском зоопарке

Самочка Тундра в свои полгода успела отрастить два забавно ассиметричных рожка и даже снять с них шерстяное покрытие.

В Ленинградском зоопарке опубликовали видео с северными оленями. Среди них олененок Тундра, которая недавно 2счесала" свои первые в жизни рожки. Видео опубликовали в паблике зверинца во "Вконтакте".

Самочка Тундра в свои полгода успела отрастить два забавно ассиметричных рожка и даже снять с них шерстяное покрытие. Появилась на свет кроха 7 мая, а спустя всего полгода её уже почти не отличить от мамы Тюли и бабушки Пальмиры, с которыми они живут втроём в вольере маленькой и дружной семьёй.

Работники по уходу за копытными отмечают, что по характеру Тундра всё больше стала напоминать не спокойную маму Тюлю, а активную и неугомонную бабушку Пальмиру. Подрастающая самка достаточно крупная для своего возраста, всё это благодаря её отличному аппетиту. Материнское молоко Тундра больше не ест, теперь у малышки появилась своя отдельная миска, куда кладут уже взрослую порцию еды: горох, кашу, ветки и немного сена.

Сейчас Тундра разгуливает по вольеру со смешными "оголившимися" рожками, на которых болтаются остатки шерсти. Значит, весь процесс выращивания роскошных рогов пошёл у крошки своим чередом

Северные олени – не просто красивый и величественный вид, они единственные среди всех оленевых имеют уникальную особенность: рога есть как у самцов, так и у самок. Сначала рога мягкие, обладают нервными окончаниями и покрыты шерсткой, а затем они твердеют. Копытные чувствуют зуд и начинают "счесывать" с рогов шкурку о коряги, ветки, землю и другие попавшиеся поверхности, оставляя свои ветвистые наросты идеально гладкими. Такой неэстетический для человека процесс является самым обыденным для копытных. И да, кровь – тоже совершенно нормально при "счёсе".

Ранее в Петербурге уволили директора Ленинградского зоопарка Скибу. Ирина Скиба работала в Ленинградском зоопарке с 1982 года, должность директора заняла в июле 2003 года.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

