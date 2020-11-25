  1. Главная
Сегодня, 11:40
В Магадане спасатели эвакуировали охотников из тундры

Инцидент произошел в районе села Тауйск.

В Магадане спасатели эвакуировали охотников из тундры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе села Тауйск. Сообщается, что 78-летний отец вместе с сыном застряли на вездеходе в четырех километрах от села. Им не удалось самостоятельно выбраться из тундры. Кроме того, пожилой охотник с трудом передвигался и испытывал проблемы со здоровьем.

Сын охотника смог добраться до Тауйска и вызвал спасателей. На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС РФ. Спасатели обнаружили пострадавших, эвакуировали их и доставили в село, где передачи в руки врачей.

Видео: МЧС России

Теги: магадан, мчс россии, охотники, тундра, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

