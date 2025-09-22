В тушении огня участвовали 35 специалистов и 11 единиц техники.

В Липецкой области ликвидировали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 21 сентября в городе Елец. Поступило сообщение о возгорании кровли жилого дома. Площадь огня составила 900 квадратных метров. В тушении огня участвовали 35 специалистов и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома эвакуировали.

Видео: МЧС России