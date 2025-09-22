  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
106
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Липецкой области ликвидировали пожар в жилом доме

0 0

В тушении огня участвовали 35 специалистов и 11 единиц техники.

В Липецкой области ликвидировали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 21 сентября в городе Елец. Поступило сообщение о возгорании кровли жилого дома. Площадь огня составила 900 квадратных метров. В тушении огня участвовали 35 специалистов и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома эвакуировали.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области тушат крупный пожар.

Видео: МЧС России

Теги: елец, липецкая область, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии