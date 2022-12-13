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Арктическая экспедиция МЧС за шесть дней преодолела более тысячи километров

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Всего было задействовано более 20 машин.

Арктическая экспедиция МЧС за шесть дней преодолела более тысячи километров по тундре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники экспедиции преодолели маршрут на гусеничной и колесной пожарно-спасательной технике. Всего было задействовано более 20 машин. В рамках экспедиции из 18 условных происшествий участники выполнили около 10.

Также отмечается, что дополнительными силами и средствами отработано парашютное десантирование с борта самолета Ил-76.

Ранее мы сообщали, что к ликвидации ЧС на трассе под Ростовом привлекли 240 спасателей.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, тундра, экспедиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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