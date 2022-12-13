К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом привлекли 240 спасателей

К ликвидации ЧС на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области привлекли 240 спасателей. Об этом сообщили в ГУМЧС по региону.
Инцидент произошел в ночь на 30 марта. На трассе под Ростовом образовались многокилометровые пробки из-за мокрого снега с дождем. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах региона.
В ликвидации последствий снегопада также были задействованы 152 единицы техники. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей.
Ранее мы сообщали, что в Ставрополье на рынке вспыхнул крупный пожар.
Видео: МЧС России
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