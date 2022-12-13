К ликвидации ЧС на трассе под Ростовом привлекли 240 спасателей

В ликвидации последствий снегопада также были задействованы 152 единицы техники.

К ликвидации ЧС на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области привлекли 240 спасателей. Об этом сообщили в ГУМЧС по региону.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта. На трассе под Ростовом образовались многокилометровые пробки из-за мокрого снега с дождем. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах региона.

В ликвидации последствий снегопада также были задействованы 152 единицы техники. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополье на рынке вспыхнул крупный пожар.

Видео: МЧС России