В Ставрополье на рынке вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на 3-ем километре автодороги Пятигорск-Георгиевск на рынке "Привокзальный". Площадь огня составила 2000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте проишествия работают 60 человек и 18 единиц техники. Они ликвидируют возгорание.
Ранее мы сообщали, что под Рязанью произошёл крупный пожар на складе постельных принадлежностей.
Видео: МЧС России
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