На месте проишествия работают 60 человек и 18 единиц техники.

В Ставрополье на рынке вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на 3-ем километре автодороги Пятигорск-Георгиевск на рынке "Привокзальный". Площадь огня составила 2000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте проишествия работают 60 человек и 18 единиц техники. Они ликвидируют возгорание.

Ранее мы сообщали, что под Рязанью произошёл крупный пожар на складе постельных принадлежностей.

Видео: МЧС России