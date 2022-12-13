Под Рязанью произошёл крупный пожар на складе постельных принадлежностей

Огонь охватил 600 кв.м территории предприятия.

В Рязанской области днем 22 марта произошел пожар на складе постельных принадлежностей. Соответствующее заявление местным журналистам сделали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты ГУ МС уточнили, что воспламенение началось в здании, расположенной по улице Аэропортовская. Информация о распространении огня поступила на пульт диспетчера в 10:07 утра по местному времени. В ликвидации пламени принимали участие 35 человек личного состава и десять единиц техники. В настоящий момент поврежденная площадь составляет порядка 600 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших или погибших нет.

На территории Узбекистана ощущалось землетрясение силой до 6 баллов.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России