На территории Узбекистана ощущалось землетрясение силой до 6 баллов

В Ташкенте зафиксировали афтершоки магнитудой 5 баллов.

В Узбекистане сегодня, 21 марта, произошло серьезное землетрясение магнитудой до 6 баллов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эпицентр установлен в Афганистане. Толчки ощущались в Казахстане, Индии, Пакистане, Таджикистане.

В Ташкенте зафиксировали афтершоки магнитудой 5 баллов, в Термезе – 6 баллов.

По предварительным данным МЧС республики, данных о жертвах нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек.

Видео: Телеграм / Погода от шефа. Михаил Леус