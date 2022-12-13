  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:14
188
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На территории Узбекистана ощущалось землетрясение силой до 6 баллов

0 0

В Ташкенте зафиксировали афтершоки магнитудой 5 баллов.

В Узбекистане сегодня, 21 марта, произошло серьезное землетрясение магнитудой до 6 баллов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Эпицентр установлен в Афганистане.  Толчки ощущались в Казахстане, Индии, Пакистане, Таджикистане.

В Ташкенте зафиксировали афтершоки магнитудой 5 баллов, в Термезе – 6 баллов. 

По предварительным данным МЧС республики, данных о жертвах нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек.

Видео: Телеграм / Погода от шефа. Михаил Леус

Теги: афтершоки, землетрясение, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии