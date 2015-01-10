В Магаданской области загорелась в мороз сухая трава

Это произошло в 12 км от ближайшего поселка.

В Магаданской области загорелась в 15-градусный мороз сухая трава. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вблизи поселка Радужный Ольского района. Сообщается, что такие пожары редко возникают в это время года, поскольку тундра обычно засыпана снегом. Ближайшие водоемы не могут использоваться для тушения, поскольку они замерзли.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Магаданской области уточнили, что пожар находится в 12 км от поселка. Угрозы населенному пункту нет.

Ранее Байден раскритиковал Путина из-за "горящей тундры".

Видео: Youtube/AL Travel