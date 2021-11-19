Пол малыше еще неизвестен сотрудникам зоопарка.

В Московском зоопарке родился детеныш редких капуцинов-плакс. Эти животные занесены в Международную Красную книгу. Об этом сообщается на официальном портале главы российской столице. Известно, что родителями стали самец Матрос и самка Нори. Новорожденный пока еще очень мал, поэтому большую часть времени находится на спине у матери.

Траурные капуцины, получили столь невеселое название из-за своего протяжного крика, напоминающего плач ребенка. На самом же деле эти зверьки очень активны, любопытны и общительны. Понаблюдать за их повадками можно в павильоне "Дом обезьян". генеральный директор Светлана Акулова

В коллекции столичного российского зоопарка представлено шесть особей: самец Матрос, самки Нори и Смолли, а также два подросших детеныша и новорожденный. В настоящее время специалисты не определили пол маленького капуцина, так как он редко находится без присмотра матери.

Сурки из Ленинградского зоопарка сильно потеряли вес во время зимней спячки.

Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo