В Московском зоопарке родился детеныш небольших викуньи

Детеныш в семье викуний родился в начале сентября.

В Московском зоопарке в центре воспроизводства редких видов животных родился детеныш небольших викуньи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Детеныш в семье викуний родился в начале сентября. Он стал вторым малышом. Первый родился на 1,5 месяца раньше. У обоих разные матери, но один отец. В пресс-службе зоопарка отметили, что детеныша викуньи можно наблюдать в укромной песчаной ямке, когда остальные члены группы кушают в домике.

Ранее мы сообщали, что волчата Мрак и Сумрак заселились в Ленинградский зоопарк.

Видео: Telegram / Московский зоопарк