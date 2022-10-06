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В Московском зоопарке родился детеныш небольших викуньи

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Детеныш в семье викуний родился в начале сентября.

В Московском зоопарке в центре воспроизводства редких видов животных родился детеныш небольших викуньи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Детеныш в семье викуний родился в начале сентября. Он стал вторым малышом. Первый родился на 1,5 месяца раньше. У обоих разные матери, но один отец. В пресс-службе зоопарка отметили, что детеныша викуньи можно наблюдать в укромной песчаной ямке, когда остальные члены группы кушают в домике.

Ранее мы сообщали, что волчата Мрак и Сумрак заселились в Ленинградский зоопарк.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Теги: детёныш, московский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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