В Московском зоопарке родился детеныш небольших кенгуру

Детеныш валлаби Беннета предпочел показаться публике только в июле, хотя на свет появился примерно в апреле.

Детеныш рыже-серых валлаби Беннета появился на свет в Московском зоопарке. Они являются видом небольших кенгуру, которые занесены в Красную книгу. Данных зверей можно увидеть на территории австралийского острова Тасмания, а также на островах Бассова пролива. Валлаби Беннета меньше по размерам, чем их материковые сородичи. Специалисты уточнили, что малыш появился на свет у пары кенгуру по имени Тузик и Плюшка. В настоящее время он живет вместе с ними. генеральный директор столичного зоопарка отметила, что сложно определить точную дату рождения животного, так как он спрятался в сумке матери сразу после радостного события.

Зоологи обнаружили активность в сумке Плюшки еще весной. Но осмотреть новорожденного было невозможно, так как он не покидал свое уютное жилище. Мы только можем предположить, что он весил тогда около одного грамма. Светлана Акулова, гендиректор зоопарка в Москве

Впервые кенгуренок вылез наружу в июле. Для минимизации стресса для малыша, зоологам приходилось наблюдать за ним издалека. Осмотр животного был проведен позже. Детеныш здоров и весит около двух килограммов.

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк