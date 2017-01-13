Петербуржцам показали забавных обезьянок саймири из Ленинградского зоопарка

Малыши появились на свет весной, но уже показывают свою самостоятельность.

Хвой весной в Ленинградском зоопарке появились на свет обезьянки саймири. За тем, как растут малыши, наблюдают сотрудники учреждения. Видео с буднями непосед они выложили в соцсетях.

Детёныши уже обрели самостоятельность, несмотря на возраст: сотрудники зоопарка отметили, что маленькие саймири поедают пищу для взрослых приматов и уже отказались от комфортных поездок на спинах своих мам, стремясь осваивать обстановку в вольере без чужой помощи.

Отметим, что пока обезьянкам не дали имена. Конкурс на лучшие варианты объявят позже.

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Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк