В Московском зоопарке родились восемь дагестанских туров

Детеныши чувствуют себя хорошо.

В Московском зоопарке родились дагестанские туры. Об этом рассказали сотрудники столичного учреждения. Специалисты уточнили, что шесть самок и два самца смогли родить в период с 11 мая по 3 июня восемь малышей. Практически сразу после рождения животные смогли ловко взбираться на камни. В первую неделю детеныши предпочитали большую часть своего времени находиться в гротах и укромных местах вместе с матерями.

Все детеныши чувствуют себя отлично, играют друг с другом, весят в среднем по 3 кг. Все малыши дружно общаются между собой вне зависимости от небольшой разницы в возрасте. пресс-служба зоопарка

В настоящее время человеческое вмешательство в жизнь туров минимально. Ветеринары и киперы один раз осматривали каждого детеныша при рождении, а также вкололи им витаминный комплекс. До пяти месяцев туры будут питаться материнским молоком, а послем перейдут на траву, ветки ивы и комбикорм.

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк