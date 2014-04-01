Животные пришли в себя после зимней спячки.

В Московском зоопарке проснулись еноты и енотовидная собака Буба. Об этом рассказали представители пресс-службы учреждения.

Весна все ярче и сильней – и с каждым часом все слышней. Вот и еноты влились в наш общий хор... С ними вышла из зимнего сна енотовидная собака Буба. Она все так же предпочитает дружелюбно проводить время с кем-то из енотовой группы в центральном маленьком домике сообщение зоосада

Специалисты объяснили, что в вольере енотов предстоит посеять траву, добавить туда слой навоза и компоста, а также подрезать кусты. Рабочие, которые ухаживают за животными, проверят у питомцев солому во всех домиках, а в случае необходимости наведут там порядок. В зоопарке напомнили, что в природе после зимнего сна животные питались бы скромно, поэтому сейчас их кормят умеренно, дозированными порциями.

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Видео: ВК / Московский зоопарк / Moscow zoo