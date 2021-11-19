Животные были спасены в Бурятии.

В Московском зоопарке появились два краснокнижных манула. Об этом сообщили представители пресс-службы учреждения. Специалисты рассказали, что в регион прибыли краснокнижные звери, спасенные на территории Бурятии.

Московский зоопарк приютил двух котят манула, спасенных в Бурятии. Малышей разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском. пресс-служба Московского зоопарка

Напомним, что манулы считаются одними из самых скрытных и редких представителей дикого семейства кошачьих. Данный вид находится на страницах Международной Красной Книги. Животное признано талисманом столичного зоопарка. на сегодняшний день популяция манулов насчитывает всего около 15 тысяч особей по всему миру.

Крокодилу Тотоше из Ленинградского зоопарка исполнилось 30 лет.

Фото и видео: Facebook / Московский зоопарк/Moscow Zoo