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Крокодилу Тотоше из Ленинградского зоопарка исполнилось 30 лет
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Крокодилу Тотоше из Ленинградского зоопарка исполнилось 30 лет

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Юбилейную дату Тотоша отпраздновал в кругу своих лучших друзей – красноухих черепах.

Подопечный Ленинградского зоопарка – крокодил Тотоша празднует свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет. Об этом 17 ноября сообщили сотрудники зоопарка на своей странице ВКонтакте. 

Юбилейную дату Тотоша отпраздновал в кругу своих лучших друзей – красноухих черепах. К своим годам Тотоша дорос до длины 3 метра и веса 100 кг. Сотрудники напомнили, что каждое воскресенье в 13:00 петербуржцы могут наблюдать, как кормят нильского крокодила Тоши.

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали, зачем олень носит рога.

Фото: ВКонтакте / Ленинрадский зоопарк 

Теги: день рождения, крокодил тотоша, ленинградский зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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