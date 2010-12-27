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В Московском районе госпитализировали избитую женщину
Сегодня, 10:01
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Cherepanov

В Московском районе госпитализировали избитую женщину

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Травмы нанес 63-летний сожитель пострадавшей.

В понедельник, 15 июля из дома №39к2 по Варшавской ул. в Московском районе Петербурга госпитализировали женщину с внутрибрюшинным разрывом мочевого пузыря. Травму нанес ей сожитель, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщину госпитализировали в 10:15. Врачам городской больницы №26 стало известно, что побои устроил некий Антон К., с которым пострадавшая встречалась в доме №6 по ул. Фрунзе. Мужчине 63 года, ни на какой работе он не числится.

Благодаря полученным сведениям подозреваемого задержала полиция.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Колпино задержали пожилого мужчину, который избил 16-летнюю девушку. Мужчина впал в ярость из-за отказа в знакомстве.

Фото: Pixabay

Теги: варшавская улица, криминал спб, московский район, побои, преступление спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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