В Колпино задержали пожилого мужчину, который избил 16-летнюю девушку

Мужчина впал в ярость из-за отказа в знакомстве.

В пятницу, 12 июля сотрудники Росгвардии задержали 63-летнего мужчину, который дважды ударил 16-летнюю девушку по голове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербург и Ленобласти.

Нападение произошло в Колпино у дома №12 на бульваре Трудящихся. Незнакомец попытался завести с девушкой разговор и после отказа начал вести себя агрессивно. Дошло до того, что он два раза ударил кулаком по голове несовершеннолетней. После этого мужчина скрылся, а девушка обратилась в травмпункт за помощью.

Об инциденте в правоохранительные органы сразу же сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники Росгвардии, получили приметы и вышли на след преступника. Заметив преследование, мужчина попытался скрыться, но безуспешно – его задержали и отправили в 55-ый отдел полиции.

Отец пострадавшей написал заявление с претензиями. Какую меру наказания изберут по отношению к нападавшему, пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что во Всеволожске из окна выпала десятиклассница. Полиция изъяла два блокнота, которые могут пролить свет на мотивы школьницы. Ранее на учетах она никогда не числилась.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербург и Ленобласти