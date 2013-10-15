На Пулковском шоссе завершается строительство начальной школы

Начальная школа рассчитана на 200 учеников 1-4 классов.

Начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев 18 июля посетил строительную площадку начальной школы на Пулковском шоссе, 20, корпус 5, стр.1. Визит прошел в рамках контроля за завершением строительства, сообщил портал "Строительный Петербург".

Застройщик подал в Госстройнадзор извещение об окончании строительства, сейчас на объекте проводится итоговая проверка.

Начальная школа рассчитана на 200 учеников 1-4 классов. В учебном учреждении оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет труда и моделирования, актовый зал, библиотека, бассейн, класс хореографии.

Недавно в Калининском районе Петербурга была введена в эксплуатацию школа на проспекте Маршала Блюхера, дом 3, корпус 4, строение 1. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП).

Фото: Госстройнадзор Петербурга