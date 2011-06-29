Завершилось строительство школы на 1375 мест на проспекте Маршала Блюхера

Работы по строительству начались в феврале 2023 года и велись в соответствии с графиком.

В Калининском районе Петербурга введена в эксплуатацию школа на проспекте Маршала Блюхера, дом 3, корпус 4, строение 1. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил портал "Строительный Петербург".

Новое трехэтажное здание площадью почти 31 тыс. кв.м, построенное по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству, рассчитано на 1375 учеников. Работы по строительству начались в феврале 2023 года и велись в соответствии с графиком.

В школе помимо учебных классов есть игровые, пищеблок и обеденный зал на 700 посадочных мест, кабинет логопеда и специализированные кабинеты, а также медицинский блок, два бассейна размерами 25х11м и 10х6м и большой спортивный зал с душевыми и раздевальными. Также в школе запроектированы актовый и зрительный зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, три малых спортивных зала со вспомогательными помещениями.

Учащиеся начальной школы будут обучаться в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок, недоступный для других возрастных групп. Средняя и старшая школа будут учиться по классно-кабинетной системе.

В спортивно-физкультурной зоне около школы расположены футбольное поле, площадки для спортивных игр и беговые дорожки, а также яма для прыжков в длину и полоса препятствий. В зоне отдыха предусмотрены площадки для игр, отдыха и проведения торжественных мероприятий. Территория школы ограждена шумозащитным экраном с воротами и калитками.

Фото: портал "Строительный Петербург"