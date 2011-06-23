В Московском районе загорелась иномарка на улице Ленсовета

Пожар в автомобиле Киа в Петербурге закончился госпитализацией мужчины.

В Московском районе Санкт-Петербурга при пожаре в легковом автомобиле пострадал мужчина. Возгорание произошло вечером 15 декабря на улице Ленсовета, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17:37. На месте происшествия было установлено, что в автомобиле марки "Киа" произошло возгорание багажного отделения и салона. Пламя охватило внутренние элементы машины.

Прибывшие пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. В ходе осмотра территории спасатели обнаружили мужчину с травмами, полученными в результате пожара. Его передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего оказания помощи.

Информация о степени тяжести состояния пострадавшего не уточняется. Причины возгорания автомобиля устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара в производственном здании на Коломяжском проспекте пострадал мужчина. Там загорелась кровля на площади 15 "квадратов".

