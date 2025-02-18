Пожарные эвакуировали 50 человек из многоэтажки в Мурино

В ночь на 23 марта во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар в многоквартирном доме. Возгорание началось в квартире-студии на проспекте Авиаторов Балтики и охватило площадь в 10 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания около 50 человек и спасли двоих, оказавшихся в опасной зоне.

В тушении огня были задействованы силы Всеволожского отряда "Леноблпожспас" (пожарные части №147 и №150), а также сотрудники 94-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по Ленинградской области. Пожар был успешно ликвидирован.

Ранее мы сообщили о том, что

