Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбое на магазин в Московском районе

Их доставили в 13-й отдел полиции. Третий злоумышленник разыскивается.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на магазин в Московском районе. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в полицию поступило сообщение, что около 16 часов трое неизвестных похитили куртки из магазина в торговом центре на Дунайском проспекте. Сотрудники магазина попытались задержать мужчин, в итоге одному из сотрудников нанесли ножевое ранение в область лица. После чего злоумышленники уехали на авто.

Позже сотрудники Росгвардии увидели иномарку на проспекте Косыгина. Двоих мужчин задержали и доставили в 13-й отдел полиции. Третий злоумышленник разыскивается.

Ранее мы писали, что уроженец Томска подозревается в серии разбоев на банки в Петербурге.

Фото: Piter.tv