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Мужчина без футболки и с пневматическим пистолетом в нетрезвом состоянии зашел на АЗС в Московском районе
Сегодня, 12:48
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nadezhda_sib

Мужчина без футболки и с пневматическим пистолетом в нетрезвом состоянии зашел на АЗС в Московском районе

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На помощь пришлось вызвать сотрудников Росгвардии.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения агрессивно вел себя и размахивал пистолетом на АЗС в Московском районе. Работники нажали тревожную сигнализацию, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина.

Инцидент произошел около 21 часа 26-го января на проспекте Юрия Гагарина. Мужчина разделся по торс, зашел в помещение АЗС с пневматическим пистолетом. Кроме того, он вел себя агрессивно и несдержанно. 

Хулигана передали сотрудникам 33-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. Пистолет он бросил на землю. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что курьер из Ленобласти остался без машины, пока нес клиенту заказ на улице Турку. 

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО

Теги: азс, оружие, пнематический пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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