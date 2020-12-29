Мужчина без футболки и с пневматическим пистолетом в нетрезвом состоянии зашел на АЗС в Московском районе

На помощь пришлось вызвать сотрудников Росгвардии.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения агрессивно вел себя и размахивал пистолетом на АЗС в Московском районе. Работники нажали тревожную сигнализацию, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина.

Инцидент произошел около 21 часа 26-го января на проспекте Юрия Гагарина. Мужчина разделся по торс, зашел в помещение АЗС с пневматическим пистолетом. Кроме того, он вел себя агрессивно и несдержанно.

Хулигана передали сотрудникам 33-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. Пистолет он бросил на землю.

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Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО