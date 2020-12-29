Курьер из Ленобласти остался без машины, пока нес клиенту заказ на улице Турку

Сначала молодой человек забыл, где припарковал автомобиль.

Вечером 26 января в полицию обратился 22-летний курьер, живущий в Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, молодой человек приехал к клиенту на улице Турку и лишился машины, пока относил заказанную еду по адресу.

Со слов курьера, около 20.00 он приехал к дому клиента на "Ладе", принадлежащей его матери, оставил автомобиль посередине парковки вдоль дома и, не запирая машину, пошел относить заказ. Вернувшись на место спустя 20 минут, молодой человек не обнаружил автомобиль и попытался найти его в ближайших дворах своими силами – в городе житель Ленобласти плохо ориентируется и допускает, что мог перепутать место парковки. Однако поиски не дали результатов, и курьер обратился в полицию.

В полиции, однако, сообщили, что курьер пообещал вернуться в город в светлое время суток, чтобы снова искать машину и потом писать заявление о пропаже, но пропал и отключил телефон.

Ранее двух членов этнической ОПГ уличили в серии краж корейских иномарок в Петербурге.

Фото: pixabay